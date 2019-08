Tlaib und Omar gelten als Unterstützerinnen der anti-israelischen Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). US-Präsident Donald Trump hatte zuvor per Tweet indirekt an die israelische Regierung appelliert, die beiden Frauen nicht ins Land zu lassen.



US-Präsident Donald Trump verteidigte die Entscheidung Israels indes: Er habe weder zu dem Schritt "ermutigt noch (davon) abgeraten", sagte Trump Reportern am Donnerstag. Er sei nur insofern involviert gewesen, als dass er den Standpunkt vertreten habe, "dass sie sehr antijüdisch und antiisraelisch sind", sagte er. Trump gab Reportern gegenüber auch zu, "mit Leuten da drüben" gesprochen zu haben.