Ein Panzer der türkischen Armee. Archivbild

Quelle: -/XinHua/dpa

In der Südosttürkei ist türkischen Angaben zufolge eine US-Delegation eingetroffen, die bei der Einrichtung einer sogenannten "Sicherheitszone" in Nordsyrien helfen soll. In Tweets aus dem Verteidigungsministerium in Ankara hieß es, die sechsköpfige Gruppe sei nun in der an Syrien grenzenden Provinz Sanliurfa.



Die Türkei fordert entlang der türkisch-syrischen Grenze eine Zone unter ihrer alleinigen Kontrolle, aus der sich die Truppen der kurdischen YPG-Miliz zurückziehen sollen.