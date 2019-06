Bill Clinton mit Madeleine Albright bei den Feierlichkeiten im Kosovo.

Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa

Das Kosovo hat den 20. Jahrestag des Einrückens der Nato in die damalige serbische Provinz gefeiert. Am Staatsakt in Pristina nahmen neben der Regierungsspitze des heute fast ausschließlich von Albanern bewohnten Landes der damalige US-Präsident Bill Clinton und die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright teil.



"Sie haben uns geholfen, den Krieg zu gewinnen, und wir haben Frieden geschaffen", erklärte der kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj beim Festakt.