Nach dem bilateralen Treffen war in französischen Regierungskreisen von "punktueller Übereinstimmung" zwischen Trump und Macron in zentralen Fragen die Rede. Bei dem bis Montag dauernden Treffen soll eine lange Liste von Themen angesprochen werden: Die Konflikte in Syrien und der Ukraine, Entwicklungspolitik, die Chancen und Risiken der Digitalisierung und die Lage in Afrika, insbesondere in der Sahelzone.