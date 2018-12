Angela Merkel empfängt Angehörige von Soldaten und Polizisten.

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Familien deutscher Soldaten und Polizisten in Auslandseinsätzen gedankt. Mit ihrer Unterstützung leisteten sie auch einen Beitrag dazu, dass viele Menschen in Deutschland sicher leben könnten, sagte Merkel bei einem Treffen mit Angehörigen von Einsatzkräften in Berlin.



Gerade vor Weihnachten sei es eine besondere Zeit, wenn Väter, Söhne oder Töchter nicht da sein könnten, da sie am Einsatzort bleiben müssten, sagte die Kanzlerin.