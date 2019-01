Migranten aus Mexiko versuchen den US-Grenzzaun zu überwinden.

Quelle: Daniel Ochoa De Olza/AP/dpa

An der Grenze zu Mexiko haben US-Beamte Tränengas eingesetzt. Rund 150 Migranten hatten in der vergangenen Nacht versucht, einen Grenzzaun nahe San Diego in Kalifornien zu überwinden, teilte die Grenzschutzbehörde CBP mit.



Kinder und Jugendliche wurden demnach über Stacheldraht gehoben, Erwachsene kletterten über den Zaun oder krochen unten hindurch. US-Grenzschützer hätten Pfefferspray und Tränengas eingesetzt, als sie mit Steinen beworfen wurden. 25 Flüchtlinge wurden festgenommen.