Ein Plakat gegen eine EU-Grenze steht im nordirischen Newry.

Quelle: Peter Morrison/AP/dpa

Polizeikräfte in Großbritannien werden für den Fall eines Brexits ohne Abkommen auf einen Einsatz in Nordirland vorbereitet. Das bestätigte ein Sprecher des Rats der britischen Polizeipräsidenten (NPCC).



Einem "Guardian"-Bericht, wonach es von der nordirischen Polizei eine offizielle Anfrage gegeben habe, widersprach der Sprecher jedoch. Er betonte, dass bei den Vorbereitungen alle denkbaren Szenarien in Betracht gezogen würden. Auch mögliche Unruhen und der Schutz der Grenze gehörten dazu.