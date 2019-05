Frontex startet ersten Einsatz in Albanien.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat in Albanien den ersten Einsatz außerhalb der Europäischen Union gestartet. Das Land wird an der Grenze zu Griechenland von 50 Frontex-Beamten sowie 16 Einsatzwagen und einem Wagen mit Wärmebildkamera bei Grenzkontrollen sowie der Bekämpfung von Grenzkriminalität unterstützt.



"Grenzschutzbeamte aus ganz Europa werden Schulter an Schulter mit ihren albanischen Kollegen an der Grenze Albaniens zu Griechenland zusammenarbeiten", sagte Frontex-Chef Leggeri.