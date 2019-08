Heiko Maas spricht zu Beginn der Botschafterkonferenz.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) dringt auf eine Diskussion über eine Fortsetzung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr. Man könne nicht so tun, "als ob sich im letzten Jahr nicht vieles verändert hat in dieser Region", sagte Maas in Berlin zur Eröffnung der diesjährigen Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt.



Er sprach sich dafür aus, alle bislang getroffenen Entscheidungen noch einmal zu überprüfen. Das Mandat, zu dem auch Ausbildungshilfe im Irak gehört, läuft am 31. Oktober aus. Aus der SPD wird ein Ende des Einsatzes gefordert.