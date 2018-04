Außenminister Maas in Jordanien. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat den Einsatz der Bundeswehr im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Nahen Osten als wichtigen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands bezeichnet.



"Durch das, was Sie hier tun, tragen Sie unmittelbar auch zu der Sicherheit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei", sagte Maas vor deutschen Soldaten auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien. Von dort aus beteiligt sich die Bundeswehr mit rund 300 Soldaten an der Bekämpfung des IS.