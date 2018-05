Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles auf einer Kundgebung in Koblenz Quelle: dpa

SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich am Tag der Arbeit für die "Freundinnen und Freunde" beim angeschlagenen Autobauer Opel eingesetzt. "Ich fordere (den französischen Mutterkonzern) PSA auf, sich an die Zusagen zu halten", sagte sie bei einer DGB-Kundgebung in Koblenz. "Wir brauchen hier eine klare Übernahme der Tarifverträge." Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer müsse gesichert werden.



Investitionen in die deutschen Werke macht die PSA-Führung von Zugeständnissen der Gewerkschaft abhängig.