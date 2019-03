Afghanische Soldaten in der Provinz Kundus. Symbolbild

Quelle: Ajmal Kakar/Xinhua/dpa

Im Norden Afghanistans sind mindestens 13 Mitglieder einer Familie bei einem Einsatz afghanischer und internationaler Streitkräfte getötet worden. Zwei weitere Zivilisten seien bei dem Einsatz in der Provinz Kundus verletzt worden, sagte der Provinzrat Amruddin Wali.



Behörden zufolge gehen die Streitkräfte verstärkt gegen die radikalislamischen Taliban vor. Laut einem UN-Bericht starben 2018 in Afghanistan mit 3.804 Menschen so viele Zivilisten wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung 2009.