Mario Pecher, Abgeordneter der SPD-Fraktion in Sachsens Landtag. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Innenausschuss im sächsischen Landtag fordert umfassende Aufklärung im Fall des umstrittenen Polizeieinsatzes gegen ein ZDF-Kamerateam am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden. "Das Thema wird uns schwer beschäftigen", sagte der Vorsitzende des Innenausschusses, Mario Pecher (SPD).



Ein vom ZDF beauftragtes Kamerateam war beim Dresden-Besuch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag verbal von Pegida-Anhängern angegriffen und etwa 45 Minuten von der Polizei festgehalten worden.