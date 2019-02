Die Bundeswehr ist mit rund 1.000 Soldaten in Mali im Einsatz.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Beim Bundeswehr-Einsatz in Mali ist ein deutscher Konvoi beschossen worden. Die Deutschen erwiderten das Feuer, wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos sagte. Der Konvoi sei etwa 50 Kilometer westlich von Gao mit Handwaffen beschossen worden, erläuterte der Sprecher. Alle Bundeswehrsoldaten seien unverletzt in ihr Lager zurückgekehrt.



Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali mit rund 1.000 Soldaten an der UN-Mission Minusma zur Stabilisierung des westafrikanischen Landes.