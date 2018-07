Die Rettungsaktion könnte erfolgreich abgeschlossen werden. Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Mehr als zwei Wochen nach Beginn des Höhlen-Dramas in Thailand ist ein weiterer Junge gerettet worden. Die thailändische Marine bestätigte, dass er von Spezialtauchern in einer stundenlangen Aktion ins Freie gebracht wurde. Es ist das neunte gerettete Kind. Nach noch unbestätigten Medienberichten kam kurz darauf ein zehnter Junge draußen an.



Zeitgleich versuchten die Retter, auch noch die restlichen Spieler der Fußball-Jugendmannschaft und ihren Trainer herauszuholen.