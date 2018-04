Mit der Auszeichnung will die Menschenrechtsorganisation "all die mutigen Frauen und Männer unterstützen, die sich in Ägypten unter Lebensgefahr gegen Folter, Gewalt und Willkür einsetzen", sagt Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty in Deutschland. Hilfe in der Not brauchen die Betreiber der einzigen Spezialklinik Ägyptens für Folterüberlebende auch selbst, denn im Februar 2017 schlossen Behörden die Klinik in Kairo offiziell. "Das Team des Nadeem-Zentrums behandelt dennoch weiter Überlebende von Folter und Gewalt, nun in privaten Räumen und anderen Kliniken und Arztpraxen", sagt Beeko auf heute.de-Anfrage.