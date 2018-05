Putenmastbetrieb in Niedersachsen. Archivbild Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Der Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung soll weiter eingedämmt werden. Das Bundesagrarministerium will verbieten, wichtige Wirkstoffe bei Rindern, Schweinen, Puten und Hühnern umzuwidmen - also auch für andere Krankheiten oder Tiere anzuwenden, als in der Zulassung bestimmt.



Möglich sein soll dies nur noch, "soweit im Einzelfall die notwendige arzneiliche Versorgung der Tiere ernstlich gefährdet ist", heißt es in einer Verordnung, mit der sich am 2. Februar der Bundesrat befassen soll.