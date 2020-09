Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mehr für Schutz für Einsatzkräfte und Kommunalpolitiker gefordert. Wenn Angehörige von Polizei und Rettungsdiensten sowie Bürgermeister oder Gemeinderäte angegriffen werden, "dann geht das uns alle an", appellierte er laut Redetext beim Neujahrsempfang an Staat und Gesellschaft.



Es sei Aufgabe von Politik, Polizei und Justiz, diejenigen in öffentlichen Ämtern zu schützen. Aber auch die Bürger müssten "gegen ein Klima des Hasses und der Menschenverachtung" kämpfen.