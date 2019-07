Eine Fertigungshalle in China. Symbolbild

In den meisten Volkswirtschaften der Welt zeichnet sich eine Stabilisierung des Wirtschaftswachstums ab. Nach Monaten mit einer nachlassenden Dynamik gebe es für den OECD-Raum Hinweise auf ein Ende dieser Entwicklung. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit.



In Japan und Kanada habe sich das Wachstum stabilisiert. Dies gelte auch für Großbritannien. Dagegen wurde in den USA und in der Eurozone eine nachlassende Dynamik festgestellt.