Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden.

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Juwelendiebstahl aus dem historischen Grünen Gewölbe in Dresden war nach Überzeugung der Polizei "eine zielgerichtete und vorbereitete Tat". Dafür sprächen die Umstände insgesamt.



Die Kriminalisten gehen davon aus, dass der in einer Tiefgarage in Autobahnnähe in Brand gesetzte Wagen ein Fluchtfahrzeug war und auch der Brand eines Stromverteilerkastens in Schlossnähe mit dem Einbruch in Verbindung steht. Bisher gingen 91 Hinweise aus der Bevölkerung ein, die geprüft werden.