In einer Dringlichkeitssitzung war der UN-Sicherheitsrat am Freitag in New York zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen im Atomkonflikt mit Nordkorea zu beraten. Er verurteilte den jüngsten nordkoreanischen Raketentest als "zutiefst provozierend". In einer einstimmig verabschiedeten Erklärung forderte das Gremium Pjöngjang auf, sein "empörendes Vorgehen" sofort einzustellen. Allen Warnungen zum Trotz hatte Nordkorea am Freitag erneut eine Mittelstrecken-Rakete über Japan hinweg in den Pazifik gefeuert.