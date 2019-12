Im Berliner Tiergarten wurde am 23. August ein Georgier erschossen. Er soll in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben. Der mutmaßliche Täter, ein Russe, sitzt in U-Haft. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt Russland oder die Teilrepublik Tschetschenien des Auftragsmords. Russland weist jeden Vorwurf zurück. Weil Russland bei der Aufklärung nicht kooperiere, erklärte die Bundesregierung zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen. Daraufhin wies Russland zwei deutsche Diplomaten aus. Der Georgier stand auf einer Liste mutmaßlicher Terroristen des russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Putin behauptet, mehrmals einen Auslieferungsantrag gestellt zu haben. Die Bundesregierung weist das zurück: Einen Auslieferungsantrag habe es nicht gegeben.