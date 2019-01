Mitglieder der Wahlkommission zählen Stimmzettel.

Quelle: Jerome Delay/AP/dpa

Vor der Bekanntgabe der Wahlergebnisse in der Demokratischen Republik Kongo hat die UNO die Behörden des Landes vor der Einschüchterung Andersdenkender gewarnt. "Die Einschüchterung und Belästigung von Journalisten, Oppositionskandidaten und Menschenrechtlern hält an", kritisierte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte.



39 Millionen Bürger waren am vergangenen Sonntag zur Wahl eines Nachfolgers von Präsident Joseph Kabila aufgerufen. Das Ergebnis soll am Sonntag verkündet werden.