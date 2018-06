Autozulieferer bei Kartendienst Here an Bord. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Die Zulieferer Bosch und Continental steigen beim Kartendienst Here ein. Die Firmen erwerben einen Anteil von je fünf Prozent von den Here-Haupteigentümern Audi, BMW und Daimler.



Here bietet hochpräzise digitale Karten. Diese gelten als eine entscheidende Voraussetzung für den Betrieb von Roboterautos. An Here ist unter anderem auch Intel beteiligt. Here arbeitet unter anderem daran, die Kameras von Fahrzeugen zu verwenden, um die eigenen Karten auf dem Laufenden zu halten.