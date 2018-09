Ob die SPD in eine GroKo geht, entscheiden ihre Mitglieder. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Am SPD-Mitgliederentscheid über den Einstieg der Sozialdemokraten in eine Große Koalition sollen sich auch alle Neumitglieder beteiligen dürfen. "Das ist ein Termin, der in der Zukunft liegen wird, wir wollen ja ermöglichen, dass die Menschen, die jetzt eintreten, auch mit abstimmen dürfen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF morgenmagazin.



Es gebe eine Voraussetzung: "Wer jetzt in die SPD eintritt, sollte das auch dauerhaft machen wollen und nicht nur für die eine Abstimmung."