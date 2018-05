Menschen verlassen in Lahore (Pakistan) ihre Büros. Quelle: K.M. Chaudary/AP/dpa

Bei einem Erdbeben in Afghanistan und Pakistan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. In der pakistanischen Provinz Baluchistan stürzten mehrere Häuser ein und töteten ein Kind und verletzten mehrere Menschen, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes.



In der pakistanischen Stadt Peschawar lösten die Erdstöße eine Massenpanik aus. Vier Schulmädchen wurden verletzt. Die US-Erdbebenwarte USGS maß die Stärke des Bebens mit 6,1. Das Zentrum lag in den afghanischen Hindukusch-Bergen.