Der Aufsichtsrat hatte Flughafen-Chef Michael Garvens beurlaubt. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der beurlaubte Kölner Flughafenchef Michael Garvens will nach Angaben seines Anwalts an diesem Mittwoch wieder an seinem Arbeitsplatz erscheinen. Garvens macht eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln für sich geltend, wonach der Flughafen ihn weiter beschäftigen muss.



Garvens war angesichts einer Untersuchung über mögliche Unregelmäßigkeiten am Flughafen beurlaubt worden. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Untreue. Der Airport-Chef weist die Vorwürfe zurück.