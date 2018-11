Hans-Georg Maaßen ist nicht länger Verfassungsschutzpräsident. Quelle: Marijan Murat/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das erklärte Seehofer am Nachmittag. Maaßens Rede habe "inakzeptable Formulierungen" enthalten.



Maaßens bisheriger Vize Thomas Haldenwang soll vorläufig dessen Aufgaben übernehmen. Hintergrund der Entscheidung Seehofers ist eine Rede Maaßens vor europäischen Geheimdienstchefs, in der er von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hatte.