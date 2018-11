Rabattangebot in einem Autohaus. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Kauf eines Neuwagens kann für Verbraucher in Deutschland in den kommenden Monaten günstig werden. Nach Einschätzung der Experten der Universität Essen-Duisburg steht der Automarkt vor einer erneuten Rabattwelle - ausgelöst durch neuerliche Preisnachlässe beim Eintausch älterer Dieselfahrzeuge.



Insbesondere in den mit Stickoxid besonders hoch belasteten Regionen würden wichtige Modelle faktisch mit Spitzenrabatten bis zur Hälfte des Listenpreises angeboten, heißt es in der Studie.