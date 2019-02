Sebastien Haller und Luka Jovic

Quelle: dpa

Die Europa-Tour von Eintracht Frankfurt geht in die nächste Runde. Die Hessen gewannen gegen Schachtjor Donezk zu Hause mit 4:1 (2:0) und stehen nach dem 2:2 im Hinspiel in der Ukraine im Achtelfinale.



Durch einen Doppelschlag von Jovic und Haller (Handelfmeter) lag die Eintracht nach einer halben Stunde schon klar vorne. Spielerisch hatten die Gäste jedoch Vorteile und so drohte die Partie nach dem Anschlusstor zu kippen. Zweimal scheiterte Schachtjor hauchdünn am Aluminium, ehe Haller mit seinem zweiten Treffer nach einem Konter sowie Rebic aus der Distanz das 4:1 besorgten.