Eintracht verliert im Elfmeterschießen

heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Eintracht Frankfurt hat den Einzug ins Finale der Europa League knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor das Halbfinal-Rückspiel beim FC Chelsea mit 3:4 (1:1, 1:1, 0:1) im Elfmeterschießen. Der Frankfurter Goncalo Paciencia vergab den entscheidenden Elfmeter. In der regulären Spielzeit traf Luka Jovic (49.) für die Eintracht, nachdem Ruben Loftus-Cheek (28.) Chelsea in Führung gebracht hatte.



Chelsea steht erstmals seit dem Europa-League-Sieg 2013 wieder in einem europäischen Finale und trifft auf seinen Stadtrivalen FC Arsenal.