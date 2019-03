Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand

Quelle: ap

Eintracht Frankfurts Festspiele in der Europa League haben den ersten kleinen Stimmungsdämpfer erhalten. Trotz couragierter Leistung kamen die Hessen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand nur zu einem 0:0. Im Rückspiel in der kommenden Woche steht der Bundesligist vor einer schweren Aufgabe und darf nicht verlieren.



Kevin Trapp hielt einen Foulelfmeter von Marcelo Brozovic glänzend (22.). Hoffnung dürfte den Eintracht-Fans die starke zweite Halbzeit machen, in der sich die Hessen trotz guter Chancen nicht belohnten. Zudem hätte die Eintracht einen Elfmeter bekommen können.