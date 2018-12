Bisher sieht es nicht nach Rekordumsätzen in der Adventszeit aus.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Das wichtige Weihnachtsgeschäft läuft für viele Einzelhändler in Deutschland bisher relativ schleppend. Dies zeigt eine Branchenumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Schwierig sei die Lage derzeit in Innenstädten.



Dort äußerte sich laut HDE lediglich jeder vierte Einzelhändler zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft - insbesondere bei Kleidung und Textilien. Besser lief es in Vororten, Gewerbegebieten oder Stadtteilzentren sowie bei Anbietern, die auch Online-Shops betreiben.