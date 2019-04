In den Tarifrunden des Jahres 2019 möchte die Gewerkschaft verdi für die Beschäftigten im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel deutliche Verbesserungen der Realeinkommen erreichen. Die Gehälter und Löhne sollen um 6,5 Prozent erhöht werden, mindestens jedoch um 163 Euro. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen um 100 Euro steigen.



Insgesamt strebt die Gewerkschaft an, dass es künftig keine Tariflöhne unter 2.100 Euro mehr gibt. Das entspricht einem Stundenlohn von 12,88 Euro. Derzeit wird dieser Wert noch in einigen der unteren Entgeltgruppen unterschritten. Der niedrigste tarifierte Stundenlohn beträgt aktuell noch 10,63 Euro. Etwa 75 Prozent der Beschäftigten im Verkauf ist in der Gehaltsstufe 2 eingruppiert und erhält Monatsgehältern von 1.856 bis 2.579 Euro - je nach Berufsjahr. In der Endstufe dieser Gruppe - ab dem sechsten Berufsjahr - beträgt der Tariflohn 15,82 Euro. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Bruttoentgelt.



Quelle: verdi