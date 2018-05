Der Terrorverdächtige Salah Abdeslam. Quelle: Belgian Federal Police / Handout/epa/dpa

Rund zwei Jahre nach den Anschlägen von Paris und Brüssel steht von Montag an erstmals ein Hauptverdächtiger der verantwortlichen Terrorzelle in Belgien vor Gericht. Der Franzose Salah Abdeslam gilt als einzig überlebender Attentäter der islamistischen Terrorwelle vom 13. November 2015, bei der in Paris 130 Menschen ermordet wurden.



Er soll zudem an der Vorbereitung der Anschläge in der Brüsseler Metro und am Flughafen im März 2016 beteiligt gewesen sein. Dort wurden 32 Menschen getötet.