Die 3000 Jahre alte Skulptur des Kopfes eines Königs wird im Israel Museum ausgestellt Quelle: ap

Bei Ausgrabungen in der Stätte Tel Abel Beth Maacah in Nordisrael ist die Skulptur eines Königskopfs gefunden worden, der fast 3.000 Jahre alt ist. Eine Radiokarbon-Bestimmung datiere den fünf Zentimeter großen Kopf auf das 9. Jahrhundert und damit in eine biblische Zeit. Das teilten israelische Archäologen mit.



Welcher König dargestellt wird, sei bisher nicht möglich gewesen. "Es ist ein Rätsel, wie in einem Spiel", so die Archäologin Naama Jahalom-Mack von der Hebräischen Universität.