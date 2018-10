Rainer Rahn, Spitzenkandidat der AfD in Hessen. Archivbild Quelle: Arne Dedert/dpa

Die AfD wird nach der Landtagswahl in Hessen voraussichtlich erstmals in allen Landesparlamenten Deutschlands vertreten sein. In den Umfragen kommt die Partei seit Wochen auf mehr als 10 Prozent.



2013 waren die Rechtspopulisten in Hessen noch mit 4,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Bei der Bundestagswahl desselben Jahres holte die AfD in Hessen dann schon 11,9 Prozent der Zweitstimmen. Den Sprung in den ersten Landtag schaffte die AfD 2014 in Sachsen mit 9,7 Prozent.