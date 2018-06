Astronaut Alexander Gerst (M) bei einem Grupenbild auf der ISS. Quelle: ---/DLR via Twitter/dpa

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist nach zwei Tagen Flug in der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Nach dem Andocken des Raumschiffs "Sojus MS-09" und einem Druckausgleich öffnete sich die Verbindungsluke für Gerst und seine zwei Crew-Kollegen.



In blauen Overalls schwebten sie in die ISS, wo sie die US-Astronauten Andrew Feustel und Richard Arnold sowie der Kosmonaut Oleg Artjemjew in Hawaiihemden erwarteten. Gerst war am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Baikonur gestartet.