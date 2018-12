Am Samstag hatte der Sturm bereits an diversen US-Flughäfen zu Verspätungen und Flugstreichungen geführt. Am Sonntagmorgen sollte der Sturm Richtung Süden ziehen. Die Staaten North Carolina und Virginia riefen den Notstand aus.



North Carolinas Gouverneur Roy Cooper warnte laut NBC, dass der Sturm für bis zu eine halbe Million Stromausfälle sorgen könnte. Cooper rief die Bevölkerung auf, Zuhause in Sicherheit zu bleiben. "Dieses Wochenende ist nicht der Moment, um ein Winterwunderland zu bestaunen", sagte Cooper.