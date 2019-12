Erster Geburtstag von Eisbärin Hertha im Tierpark.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Eisbärin Hertha hat am ersten Adventssonntag ihren Geburtstag gefeiert. Vom Tierpark bekam sie als Geschenk eine große "Eins" in weihnachtlichem Rot und einen blau-weiß gefärbten Fußball aus Eis, den ihr ihre Paten von Hertha BSC spendiert haben.



Herthas Geburt vor einem Jahr sei für die Tierpark-Mannschaft ein besonderes Ereignis gewesen, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Bei der ersten Untersuchung im Februar habe sie 8,5 Kilogramm gewogen, inzwischen sei sie mehr als zehn Mal so schwer.