Berliner Eisbärjunges ist tot. Quelle: Tierpark Berlin/dpa

Das Eisbärenjunge im Berliner Tierpark ist knapp einen Monat nach seiner Geburt gestorben. "Es hat 12 bis 15 Stunden lang zu wenig Milch bekommen", sagte Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Das Eisbären-Weibchen sei dehydriert.



Der Berliner Tierschutzverein kritisierte die Eisbärenzucht in Zoos als "Sackgasse". Knieriem widersprach: Der Tod sei bitter, aber wie bei der Aufzucht von anderen Tierarten könne in Zoos - wie in der Natur auch - viel passieren.