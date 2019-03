Ein Satellitenbild zeigt einen Riss (r) im Brunt-Schelfeis.

Quelle: NASA/UMBC/Earth Observatory /dpa

Aus Sorge vor einem bevorstehenden Abbruch eines riesigen Eisberges in der Antarktis ist die britische Forschungsstation "Halley VI" geschlossen worden. Laut BBC hätten alle Mitarbeiter die Station wegen Bedenken um die Stabilität des Brunt-Schelfeises, auf dem die Station steht, verlassen.



Nahe der Station droht der Nasa zufolge ein Eisberg knapp doppelt so groß wie Berlin abzubrechen. Wann könne aber niemand sagen. Die Forschungsstation wurde bereits den dritten Winter in Folge geschlossen.