Bahnmitarbeiter demonstrieren gegen die geplanten Reformen. Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Französische Eisenbahner haben an ihrem zehnten Streiktag seit Anfang des Monats wieder große Teile des Zugverkehrs in Frankreich lahmgelegt. Am Dienstag beteiligten sich wie am Vortag etwas weniger als 18 Prozent aller Bahn-Mitarbeiter an dem Protest gegen die Reform der Regierung, es streikten aber gut 63 Prozent der Lokführer.



Nach Angaben des Bahnbetreibers SNCF fielen rund zwei Drittel der Hochgeschwindigkeitszüge aus. Im Regionalverkehr fuhren im Durchschnitt nur zwei von fünf Zügen.