Nach dem verheerenden Dammbruch gab es nun erste Festnahmen.

Quelle: Bruno Correia/Agencia Nitro/dpa

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Polizei acht Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um vier Manager und vier Techniker des Unternehmens, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit.



Mitarbeiter des TÜV Süd aus München hatten den Damm im vergangenen Jahr geprüft. Medienberichten zufolge soll einer der Festgenommenen die Prüfer unter Druck gesetzt haben, in einem Gutachten die Sicherheit des Damms zu bestätigen.