Die Eisbären Berlin gewinnen gegen Red Bull München. Quelle: gregor fischer/dpa +++ dpa-bildfunk

Die Eisbären Berlin haben in der DEL Spiel 6 der Finalserie gewonnen und damit ein alles entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp siegte zu Hause gegen Titelverteidiger Red Bull München mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2). Spiel 7 steigt am Donnerstag (19.30 Uhr) in München.



Vor 14.200 Zuschauern trafen Louis-Marc Aubry (4.Minute), Nicholas Petersen (23.), Jamie MacQueen (41.), Daniel Fischbuch (45.) und Andre Rankel (58.) für die Hausherren.