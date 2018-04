Christian Ehrhoff hat seine Karriere beendet. Er teilte seinen Rücktritt nach dem Aus in den Playoffs mit den Kölner Haien über die sozialen Medien mit. Auf der DEB-Homepage erklärte der35-Jährige: "Der Entschluss ist in den vergangenen Wochen gereift."



Ehrhoff gehört zu den erfolgreichsten Spielern der deutschen Eishockey-Geschichte. In der NHL absolvierte er 862 Spiele. Mit Vancouver stand Ehrhoff, einst teuerster Verteidiger der Welt, 2011 im Finale um den Stanley Cup, verlor dort jedoch gegen Boston. Vor Olympia hatte Ehrhoff noch erklärt, er wolle auf jeden Fall weiterspielen.