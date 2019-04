Deutschland - Slowakei

Quelle: dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM-Vorbereitung gestartet und hat Bundestrainer Toni Söderholm ein hoffnungsvolles Debüt beschert. Das Team gewann in Kaufbeuren das erste Testspiel gegen den WM-Gastgeber Slowakei mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).



Am Samstag steht der zweite Test gegen die Slowakei an. Einen Monat vor der WM musste Söderholm noch auf die meisten Profis der DEL-Playoff-Teams und alle möglichen Kandidaten aus der Eliteliga NHL verzichten.