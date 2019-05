Knapp 90 Kilometer unterhalb des Äquators spritzt das Eis in alle Richtungen, wenn Benard Azgere auf das Tor zurast. Locker tanzt er einen Verteidiger aus, schießt - der Puck landet mit einem lauten Knall an der Latte. Azgere ist Kapitän der "Ice Lions", dem einzigen Eishockeyteam in Zentral- und Ostafrika. Sie trainieren zweimal in der Woche auf einem Eisfeld im zweiten Stock einer Mall in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Das Feld ist drei Mal kleiner als es nach offiziellen Standards sein sollte.