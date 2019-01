Frostiges Wetter in Leipzig.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wer sich in den kommenden Tagen im Freien aufhält, sollte sich dick einpacken - denn in Deutschland macht sich eisiges Winterwetter breit. Bereits für Sonntag sagen Meteorologen für weite Teile Dauerfrost voraus. In der Nacht zum Montag können die Temperaturen sogar auf minus 10 Grad fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.



Nur im Südwesten, an der Küste und entlang des Rheins bleibt es zunächst frostfrei. Die winterliche Periode könnte mehrere Wochen andauern, so ein DWD-Meteorologe.