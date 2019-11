Was Kinder an Elsa besonders fasziniere, seien die magischen Kräfte, sagt Wegenast. "Gleichzeitig hat sie diese starken Momente der Einsamkeit". Anders als ihre Schwester Anna, die mutig, optimistisch und angepasster sei. Elsa sei eine Außenseiterin, die sich in ihre Magie flüchtet und über sich hinauswachse. Sie zaubert Eispaläste in Minuten, entfacht Schneestürme und friert mal eben den ganzen Fjord zu.